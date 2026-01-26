Morre mulher que teve o corpo queimado pelo ex-marido enquanto dormia em Salinópolis

Thayse Nascimento, que estava hospitalizada há cerca de um mês devido a ter o corpo queimado pelo ex-marido em Salinópolis, não resistiu e morreu nesta segunda-feira (26). A informação foi confirmada por fontes policiais do município do nordeste do Pará, onde o crime ocorreu no dia 28 de dezembro de 2025. O suspeito de atear fogo na vítima foi preso.

A vítima teve o corpo queimado enquanto dormia junto com a filha dentro da própria casa no bairro Atlântico II. Imagens de câmeras de segurança registraram quando o suspeito entrou no local, por volta de 7h. Depois, se ouviram os gritos da vítima e de uma criança. Então, o homem surgiu novamente correndo do imóvel, já em fuga. Vizinhos perceberam a situação e correram para ajudar as vítimas. Um deles conseguiu retirar um lençol em chamas da residência e jogá-lo no meio da rua, evitando que o fogo se espalhasse.

Naquela ocasião, a nota da Polícia Civil tratava o caso como violência doméstica e familiar. No entanto, diante da morte da vítima, as apurações devem seguir outras linhas de investigação.

Devido à gravidade do caso, Thayse precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A filha da vítima acabou atingida pelas chamas e sofreu queimaduras. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

