Morre major da reserva da PM baleado na Pratinha

Morreu, na noite desta quinta-feira (19), o major da reserva da Polícia Militar (PM), Renivaldo da Silva Gonçalves, de 62 anos. Ele estava internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) desde a última segunda-feira (16), quando foi alvo de um atentado no bairro da Pratinha, em Belém. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Pará (PCP), que foi acionada para remover o corpo da unidade hospitalar.

O crime ocorreu na rua John Engelhard com a São Vicente, no bairro da Pratinha, em Belém.

