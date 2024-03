Morre idoso que teve casa invadida e 80% do corpo queimado em Redenção

João Pinto de Farias, de 94 anos, morreu, na quarta-feira (27), depois de ficar dois dias internado no Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, no sul do Pará. Ele deu entrada no HRPA na segunda-feira (25), depois de ter a casa invadida e 80% do corpo queimado no mesmo dia. Arcelino José Martins de Oliveira, de 23 anos, o principal suspeito de cometer o crime, foi preso.

O idoso estava no imóvel dele, que fica no setor Átila Douglas, quando Arcelino teria invadido a residência. Segundo a Polícia Civil, o idoso tentou reagir ao assalto, mas foi dominado pelo suspeito, que ateou fogo contra João.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado e conteve o incêndio, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) o socorreu para o HRPA. As autoridades conseguiram ligar Arcelino José ao crime depois que conseguiram imagens do circuito de vigilância da casa do idoso.

O suspeito já havia sido capturado antes por invasões e roubos a residências. Ele foi detido no final da noite de terça-feira (26) e apresentado à Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Com informações do Fato Regional e do perfil Redenção Pará.