Homem tem 80% do corpo queimado após ser incendiado por interno em clínica de reabilitação

Um paciente de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos ficou com 80% do corpo queimado após ser incendiado por outro interno enquanto dormia, na última quarta-feira (18), em Goiás. O homem segue internado em estado gravíssimo.

VEJA MAIS

Segundo informações preliminares da Polícia Militar da região, os agentes receberam uma gravação de áudio onde a vítima afirmou que um colega de quarto seria o autor do crime. O suspeito foi autuado em flagrante para prestar depoimento e deve responder por tentativa de homicídio.

"Os dois internos teriam discutido momentos antes do crime, um deles se aproveitou que a vítima dormiu e ateou fogo no corpo do homem”, conta Leonardo Sanches, delegado responsável pelo caso.

A administração da clínica ainda não se manifestou a respeito do crime, mas afirmou que fará um comunicado em breve.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com