Morre idoso abandonado em condomínio no bairro do Tapanã, em Belém

Morreu, na madrugada desta quarta-feira (3), o idoso de 75 anos que foi abandonado em frente ao condomínio Jardim Espanha, no bairro do Tapanã, em Belém. Muito debilitado e com aparentes sinais de desnutrição, o homem não resistiu aos maus-tratos e faleceu durante um atendimento hospitalar, segundo relatou uma moradora do local que preferiu não ser identificada. A suspeita é de que a falta de insulina tenha causado o óbito da vítima, que era diabética e enfrentava outros problemas de saúde.

O caso chocou moradores do residencial de classe média alta. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem desce de um veículo modelo Ford Ka, acompanhado de um idoso em uma cadeira de rodas e o deixa na portaria do condomínio. "Ele só disse que iria pagar o táxi e foi embora. Deixou ele sem nenhum documento", conta, estarrecida com a situação. O abandono ocorreu por volta das 16h30 desta terça-feira (2) e teria sido praticado pelo irmão mais novo da vítima.

O idoso é tio-avô de um morador do condomínio, José de Arimatéia Santos de Alcântara. Segundo a moradora, o familiar ficou muito preocupado ao tomar conhecimento da situação por meio de um grupo de mensagens instatâneas dos condôminos. "Até a chegada dele, nós que ficamos tomando conta. Uma pessoa deu mingau, água. Ele tava muito debilitado. Só pele e osso, os pés inchados", detalha.

A mulher contou ainda que, apesar de falar pouco, o idoso estava lúcido e relatou que não vinha recebendo cuidados e nem alimentação apropriada. Segundo ela, a vítima teria passado mal durante à noite e encaminhado para um hospital da capital paraense, onde não resistiu e morreu.

Segundo José de Aritméia, o homem era tio da avó dele, uma senhora de 67 anos de idade. "Minha avó cuidou do tio dela por mais de 15 anos. Ocorre que ela adoeceu há dois meses, e veio morar com a gente, eu e minha mãe", contou. O idoso não casou e nem teve filhos. "Eu não sei o que ocorreu. O que sei é que os irmãos dele, do meu tio-bisavô, nunca aprovaram o fato de minha avó cuidar do tio dela", acrescentou.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para saber se um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado e se os responsáveis pelo abandono já foram identificados ou detidos.