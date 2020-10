Moradores usam água de esgoto pra apagar incêndio

Uma pequena explosão, com tijolos soltando da parede, e em seguida o fogo, foi assim que começou o incêndio numa casa de alvenaria na rua Dos Veteranos esquina com a rua Benjamin, no bairro da Cabanagem, em Ananindeua. Ninguém ficou ferido. Vizinhos apagaram o princípio de incêndio com a água de esgoto.

"Só tinha uma torneira na frente da casa, a gente precisou pegar água da vala e também quebrar o portão de ferro porque ele estava atrapalhando, não conseguíamos jogar a água direito", contou o morador da casa vizinha, Matheus Jesus Penha, entregador de aplicativo.

Na casa, que teve parte dos cômodos incendiados, mora uma senhora sozinha. Segundo a vizinhança, ela sofre de transtornos mentais, perdeu a guarda dos filhos e a família dela é de Marabá, sudeste paraense. Há seis anos ela mora sozinha e sobrevive da ajuda de famílias como a de Matheus Penha, que regularmente dá alimentos à senhora. Ela também desenvolveu alcoolismo, disseram os vizinhos.

Sobre a possível causa do fogo, moradores disseram que a senhora costuma acender velas dentro do imóvel, e nesta noite, eles supõem que o vento possa ter derrubado a vela acesa sobre materiais como panos e plásticos, encontrados queimados.

A mulher não estava em casa no momento do princípio de incêndio.