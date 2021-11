Moradores interditam trecho da avenida Independência em protesto

Moradores das proximidads da avenida Independência, no bairro da Cabanagem, interditaram um trecho da via durante um protesto na tarde desta terça-feira (9), em Ananindeua. Militares do 24º Batalhão da Polícia Militar acompanharam a ação. Os manifestantes fizeram uma barricada e queimaram pedaços de madeira e pneus, impedindo que o tráfego de veículos seguisse normalmente, na altura da Estrada do Benjamin.

Avenida Independência ficou com o trânsito parado no sentido Belém-Ananindeua (Reprodução/ Twitter)

O momento do protesto ocorreu pouco após a forte chuva que caiu na Grande Belém e resultou em um grande engarrafamento formado em toda a extensão da avenida, no sentido Belém-Ananindeua. Os moradores fizeram o ato com o objetivo de chamar atenção para os problemas causados por falta de saneamento nas proximidades.