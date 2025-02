moradores interditam trecho da alça viária, no pará, nesta quinta-feira (13)

Aproximadamente 100 moradores interditaram um trecho da Alça Viária, no município do Acará, no nordeste do Pará, nesta quinta-feira (13). O protesto começou por volta das 5 horas da manhã. A manifestação ocorre no km 24 da Alça Viária. Os moradores dizem que um curtume está armazenando couro de boi na região e supostamente contaminando os igarapés. Com a rodovia interditada, um desvio para os veículos foi feito no trevo de Abaetetuba e em Guarumã, no Acará.

Aline Rosário, de 38 anos, mora na comunidade Monte Alegre, onde funciona o curtume. Segundo ela, há alguns anos foi comprado um terreno dentro do local. “O espaço só tinha licença para o depósito de adubo, mas a cerca de cinco meses começaram a trazer carretas de couro e a funcionar como curtume irregularmente. Desde então, está poluindo o solo e o igarapé Jacarequara, que passa por toda a comunidade, deixando um odor muito forte”, disse.