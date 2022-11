Moradores interditam ponte do Anauerá, na BR-422, entre os municípios de Cametá e Oeiras do Pará

A ponte do Anauerá, que fica entre os municípios de Cametá e Oeiras do Pará, na região nordeste paraense, foi interditada na manhã desta terça-feira (15). Moradores da localidade afirmam que o ato deve-se por conta das condições precárias da estrutura. Alguns objetos foram queimados para impedir o fluxo de veículos no local. Com informações do site Diário de Cametá.

Um buraco no meio da ponte comprometeu a sua estrutura e fez com que os moradores interditassem o local. Eles alegam ainda que a ponte corre risco de cair ou causar graves acidentes.

Os manifestantes chegaram a prometer que a ponte ficaria interditada até que os dois prefeitos tomassem providências que não trouxessem prejuízos aos moradores.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) se manifestou, por meio de nota, à redação integrada de O Liberal, dizendo que "os serviços de manutenção estão programados pra iniciar no próximo fim de semana". E acrescentou: "Com relação à manifestação, informamos que já foi desmobilizada após equipes do DNIT irem até o local".