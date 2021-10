Moradores interditam as duas pistas da avenida João Paulo II, em Belém

Duas pistas da avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, foram interditadas, nesta sexta-feira (8), por moradores em protesto por conta do desaparecimento de um morador do bairro, de 60 anos. Por volta das 20h20, a via foi liberada e o trânsito voltou ao normal.

A tropa de choque da Polícia Militar foi acionada para o local. Bombeiros realizaram as buscas até 18h, mas suspenderam os trabalhos, o que causou a revolta dos moradores da área.

O homem desapareceu no canal são Francisco, de acordo com o 1º Tenente Uanderson Alves.