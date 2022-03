Moradores fecham a Pedro Álvares Cabral e cobram respostas sobre sequestro de homem

A Polícia Militar confirmou que atuou em uma ocorrência, no início da tarde desta sexta-feira (4), na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo da Ponte do Galo, no bairro do Barreiro, em Belém. De acordo com a PM, moradores do local protestavam contra o sequestro de um homem que vivia no bairro. Equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) foram acionadas e estiveram no local para dialogar com os manifestantes. Os PMs conseguiram contornar a situação.

O trânsito no local ficou complicado. (Reprodução / Redes sociais) O trânsito no local ficou complicado. (Reprodução / Redes sociais)

“A PM reforçou a segurança no local e intensificou as buscas para identificar e prender os suspeitos”, diz o comunicado da instituição enviado à imprensa.

Pneus, pedaços de madeira e vários outros objetos foram queimados no meio da via. O trânsito ficou bastante complicado.

Quem passava pelo local era orientado a mudar de rota, até que a situação fosse controlada. Em um dos vídeos, uma pessoa narra que os policiais teriam usado balas de borracha para dispersar a população. Mas esta informação não foi confirmada pela PM.