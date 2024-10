Moradores denunciam furto de registros de água no bairro da Pedreira, em Belém

Seis registros de água instalados na travessa Lomas Valentinas, entre a avenida Marquês de Herval e a avenida Visconde de Inhaúma, em Belém, foram furtados na madrugada desta quinta-feira (24/10). Moradores da área denunciam os casos de furtos e afirmam que a ação tem sido constante na área. Em três meses, 18 registros teriam sido levados.

O caso mais recente de furto, onde os seis medidores foram levados, foi flagrado por câmeras de segurança instaladas nas casas da via. Nas imagens é possível ver quando o suspeito se aproxima dos registros de água e senta no chão. Ao ver que ninguém está por perto, ele remove o registro e coloca em uma sacola. Segundo Júnior Rosa, professor e morador da área há mais de 40 anos, os suspeitos se passam por moradores de rua para cometer o crime.

“Eles ficam encostados na porta das casas, sentados com um saquinho de lixo na mão, dando uma disfarçada, como se estivessem descansando. Observam o ambiente para ver se tem gente passando ou não. Quando não tem ninguém, ele usa um pedaço de madeira dentro do registro e desprende. Aí coloca na sacola e vai embora. Dá o maior prejuízo para o morador, que vai pagar uma água cara e ainda tem que pagar para colocarem um novo registro”, explica o morador.

Morador denunciando os furtos (Foto: Mariana Azevedo / Especial)

Conforme relatado pelo morador, várias pessoas passam por transtornos sem água na casa devido ao furto do registro. “Os moradores estão sofrendo. A pessoa acorda de manhã acreditando que vai poder usar a sua água, quando vê… não tem nada. Passa a manhã toda sem água. Às vezes não tem como cozinhar, tomar seu banho ou usar para outro afazer doméstico. Quem tem mercadinho, não pode usar água para trabalhar. É um constrangimento terrível para o morador. Em três meses foram 12 registros furtados. Agora mais seis. Não sabemos o que fazer”, diz Júnior Rosa.

Registros vazando água após os furtos (Foto: Mariana Azevedo / Especial)

Segundo Júnior Rosa, desde que os registros passaram a ser instalados na parte de fora das residências, o transtorno iniciou. “No passado, os registros eram colocados pro lado de dentro das casas. Dava maior segurança para o proprietário, porque assim ele tinha uma facilidade maior de olhar esse registro e proteger. Agora na rua, qualquer pessoa pode furtar. O cliente vai ter que pagar esse prejuízo, já que foi colocado pro lado de fora e ele não tem como proteger o registro”, lamenta.

Em nota, a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou que não há registro dessa natureza no sistema da GMB. Comunicou, ainda, que realiza rondas no bairro da Pedreira por meio de motos e viaturas. "A população também pode contribuir com o trabalho da Guarda Municipal denunciando qualquer tipo de ocorrência. Para isso, a instituição oferece o número 153, por 24 horas. Assim que a denúncia é registrada, a guarnição mais próxima é enviada ao local da ocorrência", disse em nota.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) orientou que seja registrado um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil investigue os casos. "Também é necessário comunicar o furto através dos canais de atendimento que funcionam 24 horas, todos os dias da semana. Para chamadas, 0800 70 71 195, WhatsApp (91) 31227194 ou chat online em www.cosanpa.pa.gov.br. Após isso, a Cosanpa enviará uma equipe ao local para fazer o reparo necessário e a reposição do hidrômetro", informou em nota.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso dos furtos para a Polícia Civil, Militar, e aguarda o retorno.