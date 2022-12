Moradores de Barcarena fecham via e pedem melhorias no trânsito

Moradores do bairro Murucupi, em Barcarena, fecharam a avenida Padre Casemiro Pereira de Sousa, na esquina com a avenida Francisco Vinagre, na noite desta sexta-feira (23), reivindicando melhorias no trânsito. O local não possui ciclovia, sinalização ou lombadas para evitar acidentes, fato que fez uma vítima no mesmo dia. A mulher foi identificada como Alice Oliveira Pinheiro.

A avenida em que a manifestação foi realizada é conhecida por dar acesso a portos da região. Por isso, veículos pesados, como ônibus, vans e carretas trafegam constantemente. De acordo com relatos dos moradores, o limite de velocidade não é respeitado, o que coloca a população em risco.

A vítima do acidente que motivou a manifestação teria ido ao supermercado para comprar material e preparar uma festa de aniversário para o filho. Na volta, um veículo a atingiu e ela não resistiu aos ferimentos.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o momento que os moradores começam a fechar a via e colocar fogo em alguns objetos. Uma das manifestantes diz que “os familiares fecharam a via porque ninguém respeita, ela estava vindo de bicicleta e um rapaz em alta velocidade, de moto, atropelou e matou, foi pra delegacia, prestou esclarecimento e já foi liberado. Agora, a família está aqui e fechou a pista, a polícia está aqui, mas está todo mundo irredutível, ninguém vai sair e acho que isso que tem que ser feito, porque já foi pedido sinalização e ninguém faz nada”.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a prefeitura de Barcarena e aguarda retorno.