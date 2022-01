Morador em situação de rua é espancado até a morte, em Bragança

Segundo a Polícia Militar, Rafael Sousa Corrêa foi morto a pauladas na tarde desta segunda-feira (03), na Praça de Eventos, no município de Bragança, no nordeste paraense. A vítima e o autor do homicídio, Moisés da Cruz Araújo, viviam em situação de rua. Com informações do B1 Notícias.

A PM informou que Moisés Araújo foi preso em flagrante. Conforme informações apuradas pela polícia, os dois homens se desentenderam, por motivo ignorado, e entraram em luta corporal.

Moisés Araújo teria conseguido um pedaço de madeira e com ele passou a bater em Rafael Corrêa. Uma ambulância foi acionada para socorrer a vítima, mas ela, muito ferida, morreu quase que instantaneamente, ainda na praça.

O homicida foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bragança. A Polícia Civil informou, na noite desta segunda-feira, que autuou Moisés Araújo, pelo crime de homicídio doloso, instaurou um inquérito policial para apurar o caso e ele já está à disposição da Justiça.