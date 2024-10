Morador da Pedreira é crivado de bala em praça pública

Uma execução à queima-roupa sem qualquer chance de defesa. Foi o que aconteceu com Ruan Felipe Marques e Silva, de 35 anos, assassinado no fim da tarde desta quarta-feira (30/10), na praça Edson de Souza Chaves “Ed Boxe”, localizada na esquina da travessa Mauriti com a avenida Visconde de Inhaúma, que divide os bairros do Marco e da Pedreira. Segundo testemunhas, era por volta de 17h10 quando dois motoqueiros pararam bem próximo de onde a vítima estava e fizeram vários disparos.

A quantidade de tiros direcionada a um único alvo chamou a atenção dos peritos da Polícia Científica do Pará (PCP), que não conseguiram identificar todas as perfurações, tamanho o dano provocado ao corpo, que ainda passará por perícia mais detalhada no Instituto Médico Legal (IML). Entretanto, puderam constatar que os tiros estavam concentrados entre o tórax e a cabeça, característicos de um crime de execução.

Segundo a equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, Ruan morava às proximidades da praça e já tinha passagem por tráfico de drogas e roubo. A suspeita é que tenha ocorrido um acerto de contas. Após o crime, vários curiosos se aglomeraram para ver o corpo e acompanhar o trabalho da polícia. Familiares também estiveram no local. Segundo populares, Ruan ainda chegou a frequentar uma igreja evangélica na tentativa de recompor a vida após a última passagem pela prisão.