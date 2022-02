Monte Alegre: mulheres são agredidas a terçadadas pelo ex-companheiro de uma delas

Duas mulheres foram vítimas de tentativa de homicídio pelo ex-companheiro de uma delas. O caso aconteceu no último domingo (20), no município de Monte Alegre, durante uma festa de aniversário que acontecia em uma comunidade. O suspeito foi identificado como Adenilson Lima da Silva, de 45 anos. Ele foi preso ainda ontem pela equipe do Posto Policial de Vila CANP.

Uma das vítimas, identificada como Cassinelma da Silva, de 26 anos, foi atingida por várias terçadadas no corpo e uma no rosto dadas pelo ex-marido da atual companheira, que também foi golpeada e está internada em um hospital de Monte Alegre para tratar os ferimentos.

Cassinelma precisou ser transferida às pressas para Santarém, onde passou por cirurgia no Hospital Municipal da cidade. A assessoria de comunicação do HMS informou que foi necessário um procedimento de amputação de um dos braços da paciente, que também sofreu um corte profundo no rosto. Neste momento, ela apresenta quadro estável.

No dia do crime, Cassinelma estava comemorando seu 26º aniversário quando o ex-marido de sua atual companheira, identificada como Ana Cleuma, apareceu armado com um terçado e partiu para cima dela. Na tentativa de pretegê-la, Cassinelma acabou recebendo a maior parte dos golpes desferidos pelo acusado.

A mãe de Cassinelma relatou que o casal estava separado há mais de quatro anos e que o agressor já havia avisado que mataria as duas.” Ela está toda cortada. Ele falou para ela que já saiu de casa pronto para matar as duas”, contou.