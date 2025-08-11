Moju: Suspeito de homicídio se entrega à polícia após negociação com a mãe
Jameson Melo da Silva foi conduzido à Delegacia de Tailândia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis
Um homem identificado como Jameson Melo da Silva, suspeito de participação no homicídio de Pablo Riam do Espírito Santos, se entregou à Polícia Militar no município de Moju, nordeste do Pará, na noite do último sábado (9). O crime ocorreu nesse mesmo dia pela manhã.
De acordo com o 45° Batalhão de Polícia Militar, após diversas incursões na tentativa de localizar o suspeito do crime, as guarnições receberam informações de que Jameson estaria na vila Soledade, em Moju. Os policiais entraram em contato com a mãe do suspeito, que conseguiu convencê-lo a se render, com a condição de que a entrega fosse feita na presença dela.
Por volta das 18h, uma equipe policial foi até o local informado junto com a mãe. No endereço, Jameson apresentou-se espontaneamente aos militares. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Tailândia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
