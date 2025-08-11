Moju: Suspeito de homicídio se entrega à polícia após negociação com a mãe

Um homem identificado como Jameson Melo da Silva, suspeito de participação no homicídio de Pablo Riam do Espírito Santos, se entregou à Polícia Militar no município de Moju, nordeste do Pará, na noite do último sábado (9). O crime ocorreu nesse mesmo dia pela manhã.

De acordo com o 45° Batalhão de Polícia Militar, após diversas incursões na tentativa de localizar o suspeito do crime, as guarnições receberam informações de que Jameson estaria na vila Soledade, em Moju. Os policiais entraram em contato com a mãe do suspeito, que conseguiu convencê-lo a se render, com a condição de que a entrega fosse feita na presença dela.

Por volta das 18h, uma equipe policial foi até o local informado junto com a mãe. No endereço, Jameson apresentou-se espontaneamente aos militares. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Tailândia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.