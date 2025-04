Mistério em Ananindeua: homem é encontrado morto e ensanguentado dentro de casa

Um homem de 56 anos, cuja identidade será preservada para não expor o filho, foi encontrado morto no chão da própria casa, na manhã desta quarta-feira (9/4), no município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O corpo, descoberto por vizinhos, apresentava um ferimento ensanguentado na cabeça. Os moradores foram alertados pelos gritos do filho dele, um menino de 5 anos que estava dentro da residência. Ainda não há informações sobre a causa dessa morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Seccional da Cidade Nova apura as circunstâncias da morte. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", completa o comunicado da PC.

A Polícia Civil e a Polícia Científica do Pará estiveram no local para realizar perícias e colher os relatos dos vizinhos. Não havia sinais de arrombamento ou roubo na residência.

Ajuda de vizinhos

Uma vizinha que mora ao lado da casa da vítima há 30 anos contou que ouviu o menino chamando pelo pai na tarde de terça-feira (8/4) e novamente na manhã de quarta. Ela achou a situação estranha e conseguiu ver que o homem estava caído no chão. Diante disso, chamou outros moradores da rua para ajudá-la.

“Era bem cedo e ouvi o menino gritar para o pai acordar. Desde ontem à tarde ele estava dizendo isso. Achei estranho. Fui ver e a porta dele estava aberta, com o cadeado na grade”, relatou a moradora, que também não será identificada.

Um outro vizinho precisou pular o muro dos fundos para entrar na residência e tentar ajudar. “Eu tive que pular por trás. Quando entrei, vi que ele estava caído no chão. Ligamos para a emergência para tentar prestar os primeiros socorros, mas ele já estava com os lábios roxos e o corpo enrijecido. Eu abri a porta para tirar o menino de lá”, contou o morador, também com identidade preservada.

Ele também relatou que a bermuda da criança estava suja com o sangue do pai. “Ele estava todo sujo de sangue. Trouxemos ele para casa, demos banho e trocamos a roupa”, disse. O menino também foi alimentado pelos vizinhos. Ainda segundo o morador que entrou na casa, o corpo estava coberto com um pano e havia um ferimento na parte de trás da cabeça. Os vizinhos afirmaram não ter ouvido barulhos ou percebido sinais de violência na residência. “Não teve nenhum tipo de barulho. A criança passou o dia todo aí ontem”, detalhou o vizinho.

Familiares e Conselho Tutelar

Familiares do homem estiveram no local. O Conselho Tutelar também foi acionado. Uma assistente social da Secretaria de Assistência Social informou que o menino é acompanhado por um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).