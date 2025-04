Homem é executado a tiros em frente a mercadinho em Ananindeua

Um homem identificado como Jonathan Wesley Paixão da Costa, de 31 anos, mais conhecido como 'Cabritinho', foi morto a tiros nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (9), no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Conforme as informações da polícia, a vítima foi alvejada com ao menos seis disparos por dois suspeitos que estavam em uma moto e teriam a perseguido. O crime ocorreu em frente a um mercadinho na Avenida Ricardo Borges.

Segundo informações, o crime ocorreu por volta de 7h30. Testemunhas relataram para a Polícia Militar que a vítima estava de bicicleta e teria ido deixar a filha pequena na escola. O relato é que, desde que saiu da casa onde mora, Jonathan já estaria sendo perseguido pelos dois executores na moto. Após deixar a criança na instituição de ensino, a vítima foi atacada quando estava próxima à Associação do Ministério Público do Estado do Pará (Amep). Os executores teriam feito vários disparos de arma de fogo contra Jonathan.

Na tentativa de escapar do homicídio, o homem correu e entrou no estabelecimento comercial. No entanto, os executores desceram da moto e invadiram o local. Já dentro do mercadinho, Jonathan foi alvejado pelos seis disparos de arma de fogo. Após o crime, os assassinos fugiram. Ninguém soube repassar mais informações sobre os executores ou quais as características da moto. A PM esteve no local e fechou as grades do mercadinho até a chegada da Polícia Civil e dos peritos da Polícia Científica. Câmeras de segurança de imóveis próximos foram solicitadas pela PC para ajudar na identificação dos assassinos.

Conforme o perito Cordeiro, Jonathan foi baleado nas costas com munições de .40. “Ele levou seis disparos de arma de fogo. A gente vê que a ação foi tudo aqui fora, onde nós encontramos dez peças metálicas, sendo seis estojos. Isso caracteriza os seis disparos que nós encontramos na vítima. Tudo na costa e duas lesões de defesa, dois tiros no braço. E ele não teve lesão na cabeça. Bem característico de que o tiro foi realmente aqui na rua e aí dentro do estabelecimento ele apenas entrou para se refugiar e lá ele morreu. Não tinha nenhum disparo lá dentro”, informou.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181", comunicou.