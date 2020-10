Ministério Público pede que PF investigue atentados contra candidatos no Pará

Citando o assassinato de um candidato a prefeito em Dom Eliseu, o atentado a tiros contra um candidato a prefeito em Parauapebas e os tiros contra a casa de uma candidata a vice-prefeita em Belém, o Ministério Público Eleitoral enviou ofício à superintendência da Polícia Federal para que sejam feitas investigações preliminares sobre os casos de violência contra candidatos às eleições municipais no Pará.

Os três casos citados são investigados pela Polícia Civil do Pará e até o momento nenhuma prisão foi efetuada. Os agentes da PC ainda não confirmaram se os atentados têm relação com as eleições municipais.

O pedido do MP Eleitoral é para que sejam feitas investigações no intuito de desvendar se há alguma relação entre os casos de violência contra os candidatos e as disputas políticas. Também, para que o órgão federal acompanhe as investigações realizadas pelas demais autoridades públicas.

Relembre os casos

No dia 7 de outubro, o candidato a prefeito Adriano Souza Magalhães, do Solidariedade, foi morto a tiros enquanto jantava em um restaurante no centro de Dom Eliseu.

Em 15 de outubro, Júlio César, candidato a prefeito de Parauapebas pelo PRTB, voltava de uma reunião na zona rural do município quando teve o carro abordado por um veículo com três homens encapuzados que atiraram e alvejaram o político no peito. Ele sobreviveu.

Na madrugada do último dia 23, a casa de Patrícia Queiroz (PSC), candidata a vice-prefeita de Belém na chapa de José Priante (PMDB), também foi alvo de tiros.