Militares do Batalhão de Polícia Rodoviária apreendem pistola em Barcarena

Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificaram as ações de fiscalização e prevenção nas rodovias estaduais e, na sexta-feira (21), apreenderam uma pistola 380 milímetros no município de Barcarena. O subcomandante da unidade, major Jofre, coordenava o bloqueio policial em frente à sede do BPRv, na rodovia PA-483 (Alça Viária), no momento em que deram ordem de parada a um micro-ônibus.

A equipe desconfiou de um homem, que estava sentado no fundo do veículo e aparentou nervosismo. Ele acabou confessando que estava em deslocamento para Barcarena, onde iria comprar uma arma de fogo. As equipes da PM foram até o local indicado e conseguiram apreender uma pistola calibre 380mm, carregada com 10 munições.

O armamento estava na casa de um homem que foi preso em flagrante depois de reconhecer ser o responsável pelo armamento. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Barcarena.