Militares do Batalhão de Polícia de Eventos prendem homem por crime contra o meio ambiente, em Belém

Equipes do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), unidade vinculada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), prenderam um homem pela prática de crime contra o meio ambiente e apreenderam 35 aves e dois coelhos, no bairro de São Brás, em Belém. A ação policial, na manhã desta sexta-feira (18), contou com apoio de militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) para realizar a condução dos animais e gaiolas apreendidos.

O 2º tenente Carlos e o soldado Geraldo se deslocavam pela rua Jutaí e observaram diversas aves mal cuidadas e aglomeradas em gaiolas. No momento em que pararam para verificar a documentação do responsável pelo local, os policiais militares descobriram que o homem já havia sido preso no ano passado, por crime contra o meio ambiente.

Ao todo, foram apreendidos 35 pássaros de diversas espécies e dois coelhos (sendo que um deles estava machucado), além de cinco gaiolas. Militares do BPA ajudaram na condução dos animais até a sede da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), na Marambaia. O suspeito assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, após as formalidades legais, foi liberado.