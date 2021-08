Militares da Companhia Independente de Polícia Fluvial prenderam um foragido do Sistema Penal

Policiais militares da Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFlu) prenderam um foragido do Sistema Penal. A detenção, nesta sexta-feira (13), ocorreu em uma embarcação no furo do rio Maguari, no distrito de Icoaraci, em Belém. Uma moto roubada, que estava com ele dentro do barco, foi apreendida pelos policiais. A embarcação transportava passageiros do distrito de Outeiro para Icoaraci, pelo furo do rio Maguari, e foi abordada pelos militares da Cipflu, durante o policiamento ostensivo fluvial.

Eles constataram que uma moto transportada na embarcação estava com registro de roubo. Um homem se identificou como condutor do veículo. E, após buscas nos bancos de dados, os policiais militares constataram também que ele estava na condição de foragido do Sistema Penal. O foragido e o veículo roubado foram conduzidos por uma viatura para a Delegacia de Polícia Civil de Icoaraci. Ele ficou preso, à disposição da Justiça.