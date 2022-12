Militar do Exército morre em acidente de moto em Marabá

Um soldado do Exército Brasileiro, identificado com Cauã Valentim da Silva, morreu em um acidente de trânsito em Marabá, no sudeste do Pará, na sexta-feira (2). O acidente ocorreu perto de um posto de combustíveis na BR-222, na entrada da Folha 5 (Nova Marabá), próximo da ponte rodoferroviária do rio Tocantins.

As informações são do portal Correio de Carajás. Após se envolver em uma batida na moto que pilotava, Cauã ainda foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional do Sudeste do Pará. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu.

Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente. Cauã Valentim, que morava na Folha 8 (Nova Marabá), era lotado na 6ª Companhia de Engenharia de Combate de Selva, sediado naquele município. O corpo do militar foi velado na residência da família.