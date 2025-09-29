'Michael Jackson' morre em intervenção policial em Portel

Um homem identificado como Michael Jackson da Silva Sabóia, de 40 anos, mais conhecido como "Xereca", morreu em uma intervenção policial na madrugada desta segunda-feira (29), em Portel, no Marajó. A ação ocorreu na região do Rio Camarapi, onde houve uma troca de tiros com o suspeito. Michael Jackson, que possuía um mandado de prisão em aberto por furto e tráfico de drogas, estava na condição de evadido da Justiça, segundo a Polícia Militar (PM). No primeiro parágrafo, fica claro: **quem** é o homem (Michael Jackson da Silva Sabóia, 'Xereca'), **o que** aconteceu (morreu em intervenção policial/confronto), **quando** (madrugada de segunda-feira, 29), **onde** (Portel, no Marajó, região do Rio Camarapi) e **por que** (troca de tiros, era evadido por mandado de prisão por furto e tráfico).

A Polícia Civil (PC) confirmou, por meio de nota, que um suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. A PC informou ainda que "perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Portel."

Segundo a PM, os agentes da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em conjunto com a Polícia Civil, receberam uma denúncia sobre a localização de um homem suspeito do homicídio de um vigilante, ocorrido em 21 de setembro de 2024. A informação era de que o autor dos disparos estaria escondido em uma cabana no Rio Camarapi, próximo ao Rio Itacuera, e que a residência seria de Michael Jackson.

Ainda de acordo com a PM, ao chegarem à área, os agentes observaram a movimentação de pessoas na vegetação e encontraram uma trilha que levava à cabana, localizada em meio à mata. A equipe se aproximou do local de forma tática, já que a denúncia indicava que os suspeitos poderiam estar armados.

Detalhes da Ação Policial e Material Apreendido

A Polícia Militar relata que, ao perceber a presença dos militares, o suspeito teria desobedecido às ordens de parada e abordagem. Ele teria corrido para a área de mata e efetuado um disparo contra a equipe. Em resposta, os agentes efetuaram dois disparos, atingindo o suspeito.

O homem foi socorrido e encaminhado para um hospital em Portel, mas não resistiu e morreu. Na cabana, foram apreendidas uma espingarda calibre .32, 3 cartuchos intactos e um deflagrado. Além disso, também foi encontrado material entorpecente, incluindo óxi e maconha, e pólvora em 2 recipientes. Todo o material apreendido foi apresentado à delegacia de Polícia Civil de Portel para os procedimentos legais.