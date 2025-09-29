Capa Jornal Amazônia
'Michael Jackson' morre em intervenção policial em Portel

A intervenção policial foi registrada na madrugada desta segunda-feira (29), na região do Rio Camarapi

O Liberal
fonte

‘Michael Jackson’ morre em intervenção policial em Portel. (Foto: Reprodução / Notícias Marajó)

Um homem identificado como Michael Jackson da Silva Sabóia, de 40 anos, mais conhecido como "Xereca", morreu em uma intervenção policial na madrugada desta segunda-feira (29), em Portel, no Marajó. A ação ocorreu na região do Rio Camarapi, onde houve uma troca de tiros com o suspeito. Michael Jackson, que possuía um mandado de prisão em aberto por furto e tráfico de drogas, estava na condição de evadido da Justiça, segundo a Polícia Militar (PM). No primeiro parágrafo, fica claro: **quem** é o homem (Michael Jackson da Silva Sabóia, 'Xereca'), **o que** aconteceu (morreu em intervenção policial/confronto), **quando** (madrugada de segunda-feira, 29), **onde** (Portel, no Marajó, região do Rio Camarapi) e **por que** (troca de tiros, era evadido por mandado de prisão por furto e tráfico).

A Polícia Civil (PC) confirmou, por meio de nota, que um suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. A PC informou ainda que "perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Delegacia de Portel."

Segundo a PM, os agentes da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em conjunto com a Polícia Civil, receberam uma denúncia sobre a localização de um homem suspeito do homicídio de um vigilante, ocorrido em 21 de setembro de 2024. A informação era de que o autor dos disparos estaria escondido em uma cabana no Rio Camarapi, próximo ao Rio Itacuera, e que a residência seria de Michael Jackson.

Ainda de acordo com a PM, ao chegarem à área, os agentes observaram a movimentação de pessoas na vegetação e encontraram uma trilha que levava à cabana, localizada em meio à mata. A equipe se aproximou do local de forma tática, já que a denúncia indicava que os suspeitos poderiam estar armados.

Detalhes da Ação Policial e Material Apreendido

A Polícia Militar relata que, ao perceber a presença dos militares, o suspeito teria desobedecido às ordens de parada e abordagem. Ele teria corrido para a área de mata e efetuado um disparo contra a equipe. Em resposta, os agentes efetuaram dois disparos, atingindo o suspeito.

O homem foi socorrido e encaminhado para um hospital em Portel, mas não resistiu e morreu. Na cabana, foram apreendidas uma espingarda calibre .32, 3 cartuchos intactos e um deflagrado. Além disso, também foi encontrado material entorpecente, incluindo óxi e maconha, e pólvora em 2 recipientes. Todo o material apreendido foi apresentado à delegacia de Polícia Civil de Portel para os procedimentos legais.

