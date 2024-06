Mergulhadores realizam buscas em rio onde duas pessoas desapareceram, em Altamira

Mergulhadores do 9º Grupamento Bombeiro Militar (9º GBM), do Corpo de Bombeiros do Pará, continuam as buscas pelos dois desaparecidos após o naufrágio de uma pequena embarcação em Altamira, sudoeste do Pará. Nesta terça-feira (18/06), os trabalhos das autoridades na comunidade de Santa Maria, na cachoeira do Jabuti, tem o objetivo de localizar as vítimas ou destroços da embarcação.

A localidade fica a cerca de duas horas de Altamira. Conforme o CBM, desde a segunda-feira (17/06) é realizado o trabalho de mergulho para encontrar o adolescente e um homem de 37 anos, que continuam desaparecidos. No entanto, as fortes corredeiras da cachoeira onde ocorreu o incidente impuseram riscos elevados, limitando as operações a buscas superficiais. Até o momento, ainda não foi possível a localização de quaisquer indícios relevantes durante as buscas. Mas os trabalhos continuam na área.

Naufrágio

Segundo a polícia, a embarcação tinha oito metros de comprimento e transportava seis pessoas. Quatro delas foram resgatadas com vida por ribeirinhos após ficarem flutuando nas águas à espera de ajuda. O morador da comunidade de Santa Maria, chamado Felix Pereira da Silva, foi identificado como o proprietário do barco.

Os relatos são que o grupo estava em uma localidade onde passou o dia. Ao retornar, por volta de 19h, para a comunidade de Santa Maria, a embarcação afundou após enfrentar um trecho de rebojo - espécie de redemoinho causado pela densidade da água e de uma formação geomorfológica. A equipe dos bombeiros conta com o apoio dos ribeirinhos conhecedores da região que ajudam com orientação no rio e no suporte com outras embarcações.