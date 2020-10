Menino paraense que viralizou com colete de papelão é recebido pela Polícia Militar

Prestando continência e usando um colete feito de papelão, a foto Daniel Dante Pinheiro Leão, de 12 anos, viralizou. O menino trazia o nome do "Capitão" Lima Neto na vestimenta militar improvisada. Com o sonho de ser policial militar, o menino foi recebido e ganhou homenagens da Polícia Militar, além conheceu o oficial da PM de quem é fã, nesta sexta-feira (23).

Daniel mora com os pais no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, e conheceu o trabalho da PM e do Major Lima Neto nos programas de jornalismo policial. O colete que ajudou o menino a ser notado pela PM foi feito com a ajuda do pai, Miguel Leão, de 38 anos. Ele conta que a família não tem nenhum parente próximo que seja da área da segurança pública. “A gente o incentiva. Ele via muito o Major na televisão e a brincadeira dele é essa: ser policial”, disse.

O menino foi recebido no 24º Batalhão (Renata Costa / SD PM)

O encontro entre Daniel e seu ídolo, o Major Lima Neto, na sede do 24º Batalhão, foi marcado pela emoção, de ambas as partes. O menino recebeu uma farda da PM e uma capa de colete balístico, além de ganhar o diploma de “Amigo do 24º Batalhão”, brindes, cestas básicas e um café da manhã especial.

“Nessa vida não tem coisa mais importante que o reconhecimento que você tem por mim e pela minha instituição. Contem com o 24º Batalhão, pois este respeito e consideração reforçam cada vez mais nosso compromisso de servir e proteger os paraenses”, disse o major.

A mãe do menino, Maria das Dores Pinheiro, de 34 anos, não escondeu a alegria ao ver o filho no caminho de realizar um sonho. “É muito gratificante como mãe. Nós que temos filhos, pensamos muito no futuro e pedimos a Deus que eles não se envolvam em coisas erradas. Fico muito feliz por ele querer trabalhar em prol do bem”, se emocionou.

Daniel participou de uma ronda da PM (Renata Costa / SD PM)

Fardado, Daniel aproveitou a oportunidade para acompanhar os PMs em uma ronda ostensiva pelo bairro do Coqueiro, em Belém, na viatura policial.