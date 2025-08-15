Menino de sete anos é atingido por bala perdida em escola de Rio das Pedras

Um menino de sete anos foi atingido por uma bala perdida dentro de uma escola municipal em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na quinta-feira (14). Segundo as informações iniciais, várias crianças estavam em uma aula de educação física quando ocorreu um tiroteio na área. A bala entrou pelas nádegas e saiu pela virilha da vítima.

O caso foi registrado na Escola Municipal Professora Marisa Vargas Menezes. Após o menino ser atingido pelo tiro, o pai dele foi chamado à escola e levou o filho para uma unidade de saúde próxima. Depois dos primeiros atendimentos médicos, a criança foi transferida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste.

A família do menino foi informada pelos médicos que a bala atravessou o corpo da criança. Após o garoto passar por exames, ele recebeu alta médica. Segundo o pai da criança, pouco antes do disparo, houve um intenso tiroteio na área de mata da Gardênia Azul, que fica nos fundos da escola. As autoridades policiais apuram as circunstâncias da troca de tiros e quem seriam os envolvidos.