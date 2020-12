Menino de quatro anos se perde da mãe no Ver-o-Peso e é encontrado pela PM

Ana Gisele Barros não esperava viver momentos tão tensos na ida às compras no centro comercial de Belém, na tarde desta terça-feira (15). Ela se distraiu por alguns momentos e logo sentiu a falta do filho de quatro anos de idade, que se perdeu no Complexo do Ver-o-Peso, no bairro da Campina.

O caso movimentou policiais do 2º BPM. Eles faziam ronda de rotina na avenida Padre Eutíquio com a rua 13 de Setembro, quando foram abordados por Ana Gisele aflita pelo sumiço do filho enquanto frequentava o Mercado do Ver-o-Peso.

Os militares foram rápidos e trataram de articular a localização da criança. Eles formaram uma espécie de força-tarefa em toda área comercial e após várias buscas, o menino foi encontrado pelos policiais e entregue à mãe. Ana Gisele não se continha de alegria ao carregar o garoto nos braços. Ela e o filho fizeram fotos com os PMs que não mediram esforços para encontrar a criança.