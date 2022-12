Menino de 5 anos é encontrado morto após desaparecer no rio Tocantins, em Cametá

Um menino de 5 anos, que tinha desaparecido após tomar banho no rio Tocantins, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) nesta segunda-feira (12). O menino estava desaparecido desde a tarde de domingo (11). A informação pelo CBMPA, que não deu mais detalhes sobre a localização do corpo.

Segundo moradores, o desaparecimento aconteceu por volta das 16h. Uma equipe do 22º Grupamento Bombeiro Militar (22º GBM) se dirigiram até o local para realizar as buscas pelo menino.

Áudio mostra tristeza dos moradores antes da criança ter sido encontrada

m áudio compartilhado nas redes sociais, antes corpo do menino ser achado, revela a preocupação dos moradores após o sumiço do menino. “(...) uma criança caiu no porto, onde os barcos saíam. Um menino de 5 anos. Até agora ainda não boiou. Tem muita gente esperando lá”, disse um homem na esperança da localização da vítima.

Outros residentes comentaram que o menino estava tomando banho no rio, junto com outras crianças, quando sumiu.