Menino de 11 anos morre ao ser baleado enquanto andava de bicicleta no Barreiro

Uma criança de apenas 11 anos morreu ao ser baleada enquanto andava de bicicleta no bairro do Barreiro, em Belém. O menino Keyvison de Freitas Lima foi ferido enquanto pedalava na passagem Caju. Mesmo sendo levado ao hospital, o menino não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações de Luciano Senna, líder comunitário do Barreiro e coordenador de um projeto social que a criança participava, o menino era morador da passagem Fé em Deus, no mesmo bairro. No noite de domingo, por volta das 21h30, ele andava de bicicleta próximo à passagem Umarizal. Em certo momento, um intenso tiroteio começou e o menino acabou sendo atingido nas costas, na altura dos rins.

Informações iniciais dão conta de que o tiroteio foi durante uma perseguição da polícia militar a dois suspeitos em uma motocicleta. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno.

Levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, Keyvison morreu ao chegar no hospital. Nas redes sociais, amigos e moradores da região lamentaram a morte do menino.

O Projeto Social Escolinha do Barreiro, cujo a criança frequentava as atividades, declarou luto e atribuiu a morte do menino à violência urbana que aflige o bairro.