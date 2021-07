Menino de 10 anos morre esmagado por caminhão em Curionópolis

Um grave acidente registrado nesta segunda-feira, 26, na área central do município de Curionópolis, tirou a vida do pequeno João Paulo Batista Lima, de 10 anos. A criança morreu após ser esmagada por um caminhão do tipo bitrem.

Conforme narra o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada por volta das 16h para averiguar os fatos. Segundo testemunhas, havia dois caminhões do tipo bitrem estacionados na rua onde João Paulo brincava. Um deles, ao invés de estar com o pé mecânico de apoio, era segurado por vigotas de madeira, que não suportaram o peso do veículo, e caíram sobre a criança.

O dono do bitrem, Abdiel Almeida da Silva, identificado pelo registro da placa, não está em sua residência desde o dia 15 de julho. Ele deve ser intimado para prestar esclarecimentos à Polícia Civil de Curionópolis, responsável pela investigação da morte de João Paulo.