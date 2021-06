Menina recém-nascida é reanimada e salva após se engasgar

Com sinais claros de asfixia, uma menina recém-nascida foi salva por três policiais militares nesta terça-feira (15), em Tucuruí, no sudeste do Pará.

Graças ao trabalho de militares do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), que realizaram as técnicas de desobstrução das vias respiratórias, a criança pôde ser reanimada.

Os sargentos Clodivaldo, Wanglisney e o Cabo Wilton faziam rondas pelo centro da cidade quando foram acionados pela mãe da criança para socorrer a menina. A equipe policial rapidamente iniciou os primeiros socorros e após várias tentativas conseguiram desobstruir as vias respiratórias da criança.

Após os procedimentos a criança foi conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) município, onde recebeu todos os cuidados necessários e passa bem.