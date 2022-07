Menina de 3 anos morre afogada em rio no nordeste do Pará

Uma menina, de 3 anos, morreu afogada na tarde deste domingo (17), em Ipixuna do Pará, município no nordeste do estado. A criança estava nas águas do rio Ipixuna ao lado dos pais quando desapareceu.

A garota foi localizada minutos depois desacordada. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava no local e realizou os procedimentos para tentar reanimar a criança. No entanto, ela não resistiu e morreu no local. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram quando o Samu tentou socorrer a vítima.

O corpo foi encaminhado ao necrotério do Hospital Municipal da cidade.

A redação integrada de O Liberal solicitou informações para a Polícia Civil se o caso foi registrado em alguma delegacia. A reportagem aguarda retorno.