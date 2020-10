Membro de organização criminosa do Amapá que estava foragido é encontrado em Barcarena

Rony Lopes dos Santos, que estava foragido do sistema penal do Amapá desde o ano passado, foi recapturado pela polícia na tarde desta quinta-feira (22), na Vila dos Cabanos, em Barcarena. Ele é apontado como importante membro de uma organização criminosa, respondendo pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio e homicídio.

Foi por meio de uma denúncia anônima feita ao Disque-Denúncia (181), que policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) chegaram ao foragido. Ele foi localizado enquanto vendia máscaras em frente a uma loja pertencente a uma rede de supermercados, na Vila dos Cabanos.

Segundo a polícia, no momento da abordagem, Rony teria confirmado ser foragido do sistema penal desde 2019, e que devido a brigas por tráfico e rixa com outras facções no Amapá resolveu se mudar para o Estado do Pará.

Para o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a população pode e deve ser a principal aliada no combate ao crime. "A prisão ocorrida hoje só demonstra que a sociedade vem, cada vez mais, acreditando nos órgãos de segurança pública, e que nós estamos dando o retorno esperado. Mais um foragido retorna para a prisão para pagar, de acordo com o que determinou a Justiça, a sua pena”, afirmou.

Canais de denúncia

Denúncias sobre localização de foragidos de Justiça, venda de entorpecentes, realização de eventos não permitidos e informações que podem ajudar a solucionar crimes podem ser feitas pelos canais oficiais de denúncia que vêm, cada vez mais, conquistando a credibilidade da sociedade e ajudando a desarticular ações criminosas.

Além do telefone para chamadas 181, o Disque Denúncia recebe informações por meio da atendente virtual Iara (Inteligência Artificial Rápida e Anônima) no whatsapp (91) 98115-9181, podendo ser encaminhadas fotos, vídeos, áudios e localização, e ainda pelo formulário e chatbot disponíveis no site segup.pa.gov.br. Todos os canais garantem o sigilo e o anonimato total do denunciante.