Megaoperação das polícias do Pará e Amazonas desarticula esquema de tráfico internacional de drogas

Uma megaoperação foi montada para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas, onde pistas clandestinas e rotas aéreas eram utilizadas para o transporte de entorpecentes de países vizinhos ao Brasil. Na segunda-feira (3/3), agentes da Polícia Militar do Amazonas, com o apoio da PM do Pará, deflagraram a ação que resultou na apreensão de entorpecentes e armas; interceptação e destruição de aeronaves; e desativação de locais de apoio logístico de traficantes.

A ação ocorreu nos municípios de Careiro Castanho e Borba, no Amazonas. As diligências foram realizadas por meio da Companhia de Operações Especiais (Coe/PMAM) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/AM) da Polícia Federal. Ainda contou com o auxílio da Força Aérea Brasileira (FAB), do Exército Brasileiro e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Segundo a Polícia Civil, toda a operação foi conduzida com base em informações coletadas pela inteligência integrada entre a Coe/PMAM, a Ficco/AM e a Agência de Inteligência do 18° Batalhão de Polícia Militar do Pará (18° BPM), unidade vinculada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR-I).

Nas investigações, as forças de segurança identificaram pistas clandestinas e rotas aéreas utilizadas por criminosos para o transporte de drogas de países vizinhos ao Brasil. Com o suporte de aeronaves da FAB, do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa) e do Exército Brasileiro, as equipes táticas da Companhia de Operações Especiais foram enviadas a pontos estratégicos. A ofensiva resultou na apreensão de drogas e armas, na interceptação e destruição de aeronaves usadas para o transporte de entorpecentes e na desativação de pontos que serviam como logística dos traficantes, incluindo a inutilização de aproximadamente quatro mil litros de combustível para aviação.

Entre os materiais apreendidos estão dois helicópteros, um avião monomotor, quatro mil litros de combustível para aviação, um fuzil calibre 5.56, uma espingarda calibre 16, 213 kg de substância semelhante ao skunk e 51 kg de substâncias que aparentavam ser cocaína. Além disso, um suspeito foi preso durante a operação.

Conforme a PC, as ações nas fronteiras são exemplos do compromisso das forças de segurança brasileiras no combate ao tráfico internacional de drogas de forma integrada e eficiente. A atuação coordenada entre diferentes instituições e a Polícia Militar do Pará não apenas fortalece a segurança pública, mas também demonstra a eficácia das estratégias de inteligência e o compromisso do Estado do Pará no enfrentamento ao crime organizado.