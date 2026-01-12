Médica é presa com mais de 70 kg de drogas em frente às filhas

A médica e ex-candidata a vereadora de Ladário (MS), Edivania Soares de Sousa, de 43 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas neste domingo (11/1) na BR-267. A ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu mais de 70 quilos de entorpecentes no veículo da suspeita.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 63,1 kg de maconha e 9,4 kg de skunk. Os entorpecentes estavam ocultos no assoalho e no porta-malas do carro conduzido pela médica.

Passageiros e as drogas no veículo

Além da grande quantidade de drogas, um passageiro adulto, que também estava no carro, confessou ter conhecimento sobre os entorpecentes. No banco traseiro do veículo viajavam as duas filhas da médica, com idades de 11 e 9 anos.