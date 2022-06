Mecânico morre após ser atingido por motor marítimo de duas toneladas em Marituba

O mecânico Éder Cardoso da Silva, de 40 anos, morreu em um acidente de trabalho na tarde desta quarta-feira (29), em Marituba, na região metropolitana de Belém. O trabalhador carregava um motor marítimo de cerca de duas toneladas em uma palheteira (equipamento para transporte de material), quando perdeu o controle do carregador na descida de uma rampa na frente da empresa e foi atingido pela máquina.

Éder bateu a cabeça na lateral de um caminhão muck estacionado no local para receber o motor, e foi projetado para baixo do veículo. O homem morreu na frente da empresa em que trabalhou por cerca de 15 anos. O acidente ocorreu na rua Antônio Santos.

Uma guarnição do 21º Batalhão da Polícia Militar de Marituba está no local e resguarda a cena do acidente, até a chegada de peritos da Polície Científica do Pará (PCP), que atuam no local da acidente acidente. Moradores compareceram à rua onde se deu acidente e lamentaram muito a morte do trabalhador.