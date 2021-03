Mecânico acusado de abusar de sobrinhos é preso em Belém

Um mecânico acusado de abusar de duas crianças da própria família foi preso no bairro Maracangalha, em Belém, nesta quinta-feira (4). O mandado de prisão preventiva contra ele foi cumprido pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca/CPC). O acusado não teve a identidade informada.

As investigações sobre o caso tiveram início após a mãe das duas crianças denunciar o estupro às autoridades policiais, no mês de setembro de 2020, detalhou a Polícia Civil. A partir do registro, as vítimas foram acolhidas e receberam suporte psicológico após o trauma. O avanço das investigações constatou que o responsável pela ação criminoso era alguém do convívio familiar das crianças: o tio das vítimas, que atuava como mecânico.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para procedimentos cabíveis e está a disposição da justiça.

O crime de estupro de vulnerável, que descreve o ato de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pode levar a uma pena de oito a 15 anos de prisão.