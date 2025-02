'Maykynho', investigado pela morte do tio, é assassinado a tiros no sudeste do Pará

Mayky Mendes Santana, conhecido como “Maykynho”, foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (4/2), em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Ele era investigado pela morte do próprio tio. As motivações por trás do homicídio de "Maykynho" ainda são desconhecidas.

Segundo o portal Correio de Carajás, a vítima tinha saído de um bar na Rua Abidia Soares, no bairro Planalto, em direção ao carro no qual havia chegado. Mas, durante o trajeto, uma pessoa, ainda desconhecida, atirou contra Mayky. Para a Polícia Civil, moradores relataram terem ouvido um único disparo, conforme o Correio.

O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, para passar por exame de necropsia. Até o fim da manhã desta terça (4/2), nenhuma pessoa havia sido presa por envolvimento no caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.

Possível ligação na morte do tio

Ainda de acordo com o Correio, Mayky era apontado como um dos principais suspeitos da morte do tio, Civaldo Ribeiro de Santana, registrada em 10 de janeiro do ano passado. Na época, a polícia informou que a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar, localizado na vicinal Sair do Sol, à altura do km 61, da BR 230, Rodovia Transamazônica, quando dois homens em uma moto atiraram contra a vítima.

Mayky, que também respondia penalmente pelo crime de violência doméstica, chegou a ser preso pelo crime.