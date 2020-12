Marituba: corpo de jovem é encontrado em cova rasa

Uma jovem identificada como Joice Roberta Santana de Almeida, de 18 anos, foi encontrada morta no começo da tarde desta terça-feira, 8, no bairro Colônia Dom Aristides, em Marituba, na região metropolitana de Belém.

O corpo da vítima foi achado enterrado em uma cova rasa por volta de 13h por policiais militares que receberam uma denúncia anônima informando sobre o paradeiro do cadáver.

Joice, também conhecida como Queen, estava desaparecida desde a terça-feira passada. Familiares e amigos não souberam apontar as policiais motivações do assassinato de Joice, mas disseram que a vítima era usuária de drogas.

A equipe de renovação do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) está no local para fazer a retirada do corpo da cova e iniciar os procedimentos de análise preliminar no local da desova.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.