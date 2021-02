Marinha resgata quatro pessoas em embarcação encalhada, na Ilha de Cotijuba

Quatro pessoas que estavam em uma embarcação encalhada na Ilha de Cotijuba, em Belém, foram resgatadas na manhã deste sábado (27), pela Marinha do Brasil, por meio do Comando do 4º Distrito Naval. O veículo teria apresentado um problema no motor, ficando à deriva até sofrer o encalhe.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o Navio-Patrulha “Bocaina”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, foi ao local para dar início à busca e salvamento das vítimas. Os tripulantes foram resgatados por uma lancha do Navio e levados para bordo, onde receberam atendimento de primeiros-socorros. Todos passam bem.