Marido da motorista que atropelou idoso no bairro da Pedreira depõe à polícia

Na tarde desta quinta-feira (30), o marido de Kamylle Ferreira, identificado apenas como Jayro, prestou depoimento à autoridade policial na Seccional Urbana da Sacramenta, em Belém. Ontem (29), a esposa dele depôs sobre o acidente, ocorrido no último domingo (26), que resultou no atropelamento e morte de um cachorro e ferimentos no seu dono, na passagem do Arame, bairro da Pedreira, na capital.

Segundo o advogado de Jayro e Kamylle, Marco Antônio Pina, o depoimento desta quinta-feira não foi muito diferente do que disse a sua cliente na quarta-feira. “Ele relatou o que aconteceu até onde se recorda porque com a batida do carro ficou atordoado, ele bateu a cabeça no vidro lateral, que fica na porta do passageiro, e não se recorda de muita coisa. Ele só foi se atentar quando já estava na ambulância”, disse Pina.

No depoimento, Jayro confirmou a versão dita por Kamylle ao delegado Arthur Nobre. “Ele [Jayro] confirmou basicamente tudo que ela disse, mas repito, ele se lembra claramente de tudo até a primeira batida, depois da batida do muro ele não lembra de nada e só foi saber dos fatos e das consequências na parte da noite através das redes sociais e pela imprensa. Ele foi bem objetivo no depoimento e está a disposição das autoridades policiais, assim como a Kamylle também”, comentou o advogado.

No dia 29, Kamylle Ferreira disse em depoimento à polícia que as bebidas alcoólicas que estavam no veículo seriam para que o casal vendesse no Arraial do Pavulagem. Foi por conta disso que a discussão entre ela e Jayro teria começado. No relato à Polícia Civil, a mulher ainda disse que foi agredida e ameaçada de morte por um homem que se apresentou como genro do idoso que foi atingido.

Relembre o caso

Kamylle Ferreira, que dirigia uma caminhonete, perdeu o controle do veículo, bateu em dois carros que estavam estacionados e depois invadiu um prédio. Ela saiu do local antes da chegada da Polícia Militar. Um idoso que passeava com o cachorro e a neta de 12 anos foi atropelado e sofreu ferimentos leves. A criança conseguiu correr a tempo e não foi atingida. O animal morreu na manhã do dia 27. O bicho de estimação tinha três anos de idade e era da raça York Shire.