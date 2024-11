Marabá registra dois acidentes na manhã deste domingo (17)

Dois acidentes foram registrados na manhã deste domingo (17) na cidade de Marabá, sudeste do Pará. Em um dos acidentes, uma pessoa ficou ferida e levada ao hospita. Um dos casos ocorreu na Cidade Nova e outro na Nova Marabá, ambos no trecho da BR-230, apesar dos danos materiais significativos, não houve vítimas graves.

De acordo com o portal debate, o primeiro acidente aconteceu na BR-230, em frente ao 5º Grupamento de Bombeiros Militar. Um veículo perdeu o controle e colidiu contra um poste no meio-fio. As circunstâncias do incidente não envolveram outros automóveis, e nenhuma equipe de resgate precisou ser acionada.

O segundo caso foi registrado em frente ao supermercado Líder, no núcleo Nova Marabá. De acordo com o condutor, o veículo foi fechado por uma caminhonete, o que o fez perder o controle e cair em uma vala de bueiro em obras. O carro permaneceu preso no local, e o motorista aguardou a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para avaliação.