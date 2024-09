Marabá: Homens invadem obra e executam ajudante de pedreiro

Um homem foi executado a tiros em seu local de trabalho na tarde desta quarta-feira (11), no bairro Nossa Senhora Aparecida, conhecido popularmente como Coca Cola, em Marabá, região sudeste do Pará.

A vítima, identificada como Jocktan Pereira do Nascimento, de 31 anos, trabalhava numa obra local exercendo a função de auxiliar de pedreiro, quando dois indivíduos numa motocicleta adentraram no terreno. Um deles sacou uma arma e fez pelo menos cinco disparos contra a vítima, atingindo um dos braços e a cabeça.

O corpo de Nascimento foi encontrado ao lado de ferramentas de trabalho, como uma trena, um carrinho de mão, dois tijolos e uma garrafa térmica, em meio a montes de areia e brita. O cenário sugere que ele estava realizando suas atividades habituais quando foi atingido pelos disparos.

A Polícia Civil está conduzindo a investigação para determinar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações sobre o motivo do assassinato ou sobre possíveis suspeitos. As autoridades continuam a coletar evidências e a interrogar testemunhas para avançar nas investigações.