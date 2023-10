Marabá: homem é preso em flagrante por armazenar pornografia infantil até do próprio filho

Um homem foi preso em flagrante na última quarta-feira (25), em Marabá, no sudeste paraense, por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil no celular. Ele era alvo de uma operação para o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante as buscas, os policiais encontraram, também, imagens do próprio filho adotivo dele. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Pará.

O suspeito já vinha sendo investigado por autoria de armazenamento e propagação de conteúdo criminoso envolvendo menores de idade. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Marabá. O suspeito segue preso e ficará à disposição da justiça.

Em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o nome e a foto do suspeito serão suprimidos nesta matéria, a fim de preservar a identidade das vítimas, considerando que o detalhamento da identidade do suspeito levaria até as vítimas. Também não será identificada nenhuma das crianças envolvidas no caso.

Nota da PC

Em nota, a PC do Pará informou que "o homem é investigado por autoria de armazenamento e propagação de conteúdo criminoso envolvendo menores de idade. Uma das vítimas é o filho adotivo do indiciado. No decorrer da operação, foi verificada a presença de imagens e gravações de crianças no aparelho celular do suspeito, o que resultou em sua prisão em flagrante", frisou a nota. O preso se encontra na unidade policial à disposição do poder judiciário.

Quaisquer informações que também possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.