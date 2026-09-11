Marabá: adolescente é assassinado a tiros em terreno baldio

Lyan Guilherme de Sousa Castro, de 16 anos, foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (10), em um terreno baldio localizado às margens da avenida Marechal Deodoro, no bairro Santa Rosa, orla de Marabá, no sudeste do Pará. A Polícia Militar, que foi acionada ao caso por volta das 17h, encontrou o corpo da vítima no interior do terreno com lesões de arma de fogo no ombro e outra na cabeça.

De acordo com o portal Correio de Carajás, um outro rapaz relatou que estava com Lyan no local do crime quando uma motocicleta se aproximou. Do veículo desceu um homem atirando contra a vítima. A testemunha conseguiu fugir e se esconder em uma residência vizinha.

Conforme o Correio, o suspeito retornou ao veículo depois de disparar contra o adolescente e fugiu com o condutor, que o aguardava. Nenhum morador soube dizer o lado para onde eles foram. Até agora, ninguém foi preso.

A testemunha descreveu o autor dos disparos como um homem de pele clara, que usava uma camisa de manga longa do tipo UV e capacete, ainda segundo o Correio. As características dos suspeitos e da motocicleta foram repassadas às demais equipes que estavam em serviço na região.

Por enquanto, as motivações por trás do crime são um mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a instituição disse que o episódio "é apurado sob sigilo pela Delegacia de Homicídios de Marabá".