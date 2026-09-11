Incêndio de grandes proporções é registrado em área de mata em Salinópolis

Um incêndio de grandes proporções foi registrado nesta sexta-feira (11/9), na região da Vila do Cuiarana, bairro Nazaré, em Salinópolis, no nordeste do estado. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) atuou no combate à queimada ilegal. De acordo com o CBMPA, por pouco as chamas não atingiram residências próximas. Ninguém se feriu.

Entre as orientações aos moradores, as autoridades disseram que, neste período de estiagem — período prolongado de pouca ou nenhuma chuva em uma região — associado à ocorrência de ventos fortes, uma “pequena queimada pode rapidamente sair de controle e provocar grandes incêndios, colocando em risco vidas, residências, áreas de vegetação e o meio ambiente”.

Por conta disso, as orientações do Corpo de Bombeiros são de não realizar queimadas de forma ilegal, evitar colocar fogo em lixo, terrenos, folhas ou vegetação. Conforme a corporação, essas atitudes que parecem simples podem contribuir para a propagação de incêndios de grandes proporções.

Até o começo da tarde, os militares seguiam trabalhando no controle do sinistro e das áreas próximas. A causa oficial do incêndio não foi divulgada. Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193.