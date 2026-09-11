Uma explosão foi registrada na manhã desta sexta-feira (11), em um restaurante localizado na travessa 14 de Março com a rua Diogo Moia, no bairro do Umarizal, em Belém. Moradores afirmam terem ouvido, pelo menos, três estrondos.

A suspeita inicial é de que o incidente tenha sido provocado por um vazamento de gás. Funcionários que chegavam ao estabelecimento para iniciar o expediente foram surpreendidos pela explosão.

Explosão é registrada no bairro do Umarizal, em Belém, na manhã desta sexta-feira (11) Explosão é registrada no bairro do Umarizal, em Belém, na manhã desta sexta-feira (11). Foto: Thiago Gomes | O Liberal Explosão é registrada no bairro do Umarizal, em Belém, na manhã desta sexta-feira (11). Foto: Thiago Gomes | O Liberal Explosão é registrada no bairro do Umarizal, em Belém, na manhã desta sexta-feira (11). Foto: Thiago Gomes | O Liberal Explosão é registrada no bairro do Umarizal, em Belém, na manhã desta sexta-feira (11). Foto: Thiago Gomes | O Liberal Explosão é registrada no bairro do Umarizal, em Belém, na manhã desta sexta-feira (11). Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento após a ocorrência. Ainda não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

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Equipes do Corpo de Bombeiros continuam no local realizando o atendimento da ocorrência e verificando as condições de segurança do estabelecimento.

As circunstâncias da explosão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.