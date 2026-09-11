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Polícia

Veja o momento da explosão em restaurante no Umarizal, em Belém, registrado por câmeras de segurança

A causa e a dinâmica da ocorrência ainda serão investigadas por perícia técnica

O Liberal
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Veja o momento da explosão em restaurante no Umarizal, em Belém, registrado por câmeras de segurança. (Redes sociais)

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma explosão atingiu um restaurante na manhã desta sexta-feira (11), no bairro do Umarizal, em Belém.

O estabelecimento fica na Rua Diogo Moia, próximo à Travessa 14 de Março. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado após a explosão de um recipiente de gás de cozinha com capacidade para 45 litros.

A causa e a dinâmica da ocorrência ainda serão investigadas por perícia técnica.

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Veja o momento da explosão em restaurante no Umarizal, em Belém, registrado por câmeras de segurança
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